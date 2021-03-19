В ближайшие две недели в Воронежскую область привезут новую партию вакцины от COVID-19

В течение ближайших двух недель в Воронежскую область прибудет очередная партия вакцины от COVID-19. Об этом 19 марта сообщает региональный департамент здравоохранения. Пока неизвестно, какое количество препарата поступит. Обычно регионы узнают об этом примерно за сутки до поставки. Это связано с тем, что вакцина передается от производителя сразу на доставку в регионы.

К 19 марта иммунизировано от коронавируса уже более 113 тысяч жителей региона. Свыше 75 тысяч из них получили оба компонента вакцины. Всего с начала вакцинации в Воронежскую область поступило около 120 тысяч доз вакцины. В работе остаются более 6 тысяч доз. В части прививочных пунктов вакцина уже израсходована, в остальных вакцинация продолжается.

Воронежца не нужно дожидаться вакцины, чтобы записаться на прививку. Важно формировать списки на вакцинацию заранее. В медорганизациях области организована запись в листы ожидания. Если пациент сталкивается с трудностями включения в лист ожидания, отказом медработника регистратуры, то ему необходимо сообщить об этом в департамент здравоохранения любым удобным способом: через портал госуслуг, на сайте департамента или по телефону горячей линии 212-61-79.