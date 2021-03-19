В Воронеже проходят рейды по масочному режиму в торговых сетях

Фото управы Ленинского района

Несмотря на стабилизацию эпидситуации и снижение уровня заболеваемости коронавирусом, эпидемиологи считают, что отказываться от средств индивидуальной защиты пока рано. Не прогнозируют отмены масочного режима и в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Тем временем многие воронежцы расслабились и не пользуются масками при посещении общественных мест. В связи с этим районные управы Воронежа продолжают проводить ежедневные рейды со соблюдению масочного режима в торговых сетях и на предприятиях бытового обслуживания населения. В ходе рейдов чиновники разъясняют обслуживающему персоналу о необходимости неукоснительного соблюдения санитарного законодательства, вручают уведомления. Особо нерадивых привлекают к административной ответственности.

- С 1 января 2021 года по настоящее время в нашем районе обследовано 1100 предприятий, - рассказали в управе Ленинского района. - Вручено 86 специальных уведомлений, 14 человек оштрафованы на сумму от 1 до 300 тысяч рублей, в зависимости от правового статуса нарушителя.