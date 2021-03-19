В Воронеже установили фотослежение за теми, кто создает свалку на улице Матросова

Фото управы Ленинского района

Для борьбы с горожанами, создающими свалку на улице Матросова, в управе Ленинского района проводят мониторинг с фото-фиксацией нарушения санитарного состояния при помощи специальных технических средств.

- Районный Комбинат благоустройства в круглосуточном режиме выполняет работы по наведению санитарного порядка в районе. В том числе приходится убирать и несанкционированные свалки, такие как на улице Матросова. Тех, кто мусорит на воронежских улицах, мы будем выявлять и штрафовать. Автомобилисты автоматически получат штраф за нарушение, а пешеходов, попавших в кадр, установим с помощью уличкомов и накажем, - рассказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

Такие рейды в управе обещают проводить регулярно.