В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли 17 человек

Смертность от коронавируса в Воронежской области по-прежнему высока. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистика по заболеваниям коронавирусом в Воронежской области по-прежнему не дает расслабляться. По-прежнему высока смертность. За сутки от COVID-19 ушли в мир иной еще 17 наших земляков. Это четвертое место среди всех регионов России и первое среди провинциальных. За сутки больше смертей зарегистрировали только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Всего за время эпидемии умерли 2617 жителей области.

В то же время число зараженных неуклонно уменьшается. 18 марта их было 206. По этому показателю наш регион занимает седьмое место среди худших регионов России. Всего заразились COVID-19 уже 72 665 жителей Воронежской области.

Выздоровел за прошедшие сутки 241 человек. И это лишь девятое место в десятке лучших по этому показателю регионов России. Справился с коронавирусом уже 67 091 житель Воронежской области.

Из ограничений в нашем регионе сохраняется только требование не более чем 50-процентной посещаемости кафе и других развлекательных заведений. Губернатор Александр Гусев также заявил о том, что масочный режим пока отменять не будут.

Власти надеются на то, что с эпидемией помогут справиться нарастающие темпы вакцинирования. Сейчас первую часть «Спутника V» получили более 100 тысяч жителей Воронежской области.