В Воронежской области лесник может сесть на семь лет за рубку девяти деревьев

Директор Новохоперского лесничества заявил в полицию о незаконной вырубке пяти черешчатых дубов и четырех ясеней. Стражи порядка Грибановского района обнаружили на месте ЧП следы протекторов от трактора. Вскоре они выяснили, что к преступлению может быть причастен 64-летний местный житель, работавший лесником.

Оказалось, что мужчина приехал в лесхоз, зная, когда коллеги делают обход территории, именно в то время, когда их не должно было быть. Срубил деревья и предложил купить их стволы знакомому за 50 тысяч рублей. Мужчина, не подозревавший о том, каким путем достались деревья продавцу, заплатил деньги. И перевез стволы на лесопилку.

- Ущерб от вырубки составил четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Леснику грозит до семи лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.