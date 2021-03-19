В Воронеже из школы эвакуировали учеников

Утром в пятницу, 19 марта, несколько пожарных машин съехались к школе № 55 в микрорайоне Придонской. ЧП случилось в одном из классов – там из двери повалил дым.

Учителей и учеников вывели на улицу. К счастью, оказалось, что помощь сотрудников МЧС не требуется.

- Произошло короткое замыкание проводки без последующего горения, в кабинете на третьем этаже, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - С ЧП администрация школы справилась собственными силами.

- Занятия первой смены отменены из-за необходимости проветрить помещения. А вот уроки во вторую смену состоятся, - добавили в пресс-службе мэрии Воронежа.