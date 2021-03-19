В Воронеже водитель иномарки сбил на «зебре» 5-летнего мальчика

Ребенка с мамой на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 18 марта, в 20.49 в микрорайоне Придонской случилось ДТП, в котором пострадал маленький ребенок.

У дома № 29 по улице 232 Стрелковой Дивизии 49-летний водитель «Киа Сид», ехавший со стороны улицы Защитников Родины в направлении улицы Киселева, сбил пятилетнего мальчика. Ребенок шел, держась за руку мамы, по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина не пострадала, но вместе с мальчиком уехала на скорой в больницу. Ее сын получил травмы разной степени тяжести.

- Всего в Воронежской области 18 марта случилось 123 ДТП, из них 88 – в Воронеже, 29 – в районах и еще 6 – на федеральных трассах. В трех авариях получили ранения три человека, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей и еще шестерых за проезд на красный свет.