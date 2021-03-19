На пожаре в Воронежской области погибли двое взрослых и двухлетний мальчик

В выгоревшем изнутри доме обнаружили тела 48-летнего мужчины, 36-летней женщины и ее двухлетнего сына. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Стало известно, кто пострадал на пожаре в селе Карандеевка Бобровского района. Напомним, о возгорании в дежурную часть сообщили в 23.59, огонь удалось потушить в 1.30. Сотрудники МЧС после ликвидации пожара обнаружили в доме обгоревшие тела 36-летней женщины, ее двухлетнего сына и 48-летнего хозяина дома. Спастись удалось только 10-летнему мальчику. Шокированного ребенка приютили родственники.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного курения. Однако эту версию еще предстоит проверить. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- Во время осмотра места ЧП изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела. Кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз для установления точной причины смерти погибших и для выяснения причины пожара, допрашиваются свидетели, - – рассказал и.о. руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.