В Воронежской области сгорел дом: есть пострадавшие

Пожар в селе Карандеевка потушили через полтора часа после сообщения о нем. Фото с места ЧП. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 18 марта, в 23.59 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Карандеевка Бобровского района.

- Огонь тушили 12 человек, приехавших на четырех пожарных машинах. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного отделения на место ЧП жилой дом 7х12 метров горел открытым пламенем по всей площади. Огонь потушили в 1.30. По оперативной информации, на пожаре есть пострадавшие, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Чуть позже, уже в пятницу, 19 марта, около полуночи случился пожар в Лискинском районе.

- О возгорании в селе Средний Икорец на улице Мичурина сообщили в 00.25. На место ЧП выезжали девять человек на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 1.15. В жилом доме 12х8м уничтожена огнем крыша. Она рухнула на площади 12 квадратных метров. В коридоре 2х8м стены повреждены огнем. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.