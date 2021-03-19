В Воронеже прохладные выходные сменятся теплыми буднями

Более теплую весну синоптики ожидают не раньше последних чисел марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. Выходные будут достаточно прохладными, а вот в начале рабочей недели будет уже существенно потеплее.

- Связано изменение погоды с тем, что пограничная зона антициклона и циклона, обеспечивающая довольно холодную температуру, уходит на восток, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – На их место придут более теплые воздушные массы с Атлантики. В результате дневная температура на будущей неделе будет держаться в районе +5, а ночью по-прежнему ожидаем небольшой «минус». По тому, как сейчас меняется погода, можно предположить, что более теплая весна начнется в соответствии с нормой – где-то в районе 28 марта.

В ночь на субботу, 20 марта, метеорологи прогнозируют небольшой снег и -2 градуса. Днем температура поднимется до +2. Будет пасмурно.

Ночью в воскресенье, 21 марта, синоптики обещают облачную погоду при -2 градусах. Днем температура поднимется. Солнце будет временами появляться из-за облаков. Потеплеет до +4.

В ночь на понедельник, 22 марта, будут тучи, но временами сквозь них будет проглядывать луна, температуру ожидают в районе нуля. Днем подует юго-западный ветер, потеплеет до +5 градусов. Из-за туч будет показываться солнце.

Ночью во вторник, 23 марта, ветер сменится на юго-восточный, будет облачно при -2 градусах. Днем температура поднимется до +4, возможен небольшой дождь.