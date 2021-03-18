В Воронеже два дня будет выступать известный пианист

19 и 20 марта один из наиболее интересных и неординарных музыкантов нового поколения Сергей Каспров исполнит в филармонии фортепианную фантазию Шуберта «Скиталец» - в транскрипции для фортепиано с оркестром Франца Листа.

Каспров окончил Московскую консерваторию по специальностям «фортепиано и исторические клавишные инструменты» и «орган», проходил стажировку в Schola Cantorum в Париже. Музыкант - лауреат многих международных конкурсов, в числе которых имени Горовица (спецприз), имени Юдиной (гран-при), имени Рубинштейна (Париж, I премия), имени Скрябина (Париж, I премия). С успехом выступал с такими оркестрами, как Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова, Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр, Камерный филармонический оркестр (La Chambre Philharmonique). Среди дирижеров, с которыми сотрудничал пианист, - Владимир Альтшулер, Аркадий Штейнлухт, Владимир Вербицкий, Эммануэль Кривин, Марк Горенштейн. Концертную деятельность на современном фортепиано музыкант успешно сочетает с игрой на исторических клавишных инструментах - хаммерклавире и романтическом фортепиано. Диск пианиста, вышедший на фирме Alpha в 2014 году, был удостоен престижных наград Choc de Classica и Diapason découverte.

Во второй части программы Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого представит Десятую симфонию Шостаковича. Написанная в год смерти Сталина (1953), она является документальным свидетельством эпохи и считается одним из наиболее автобиографичных сочинений композитора, в том числе из-за многократно повторяющейся музыкальной монограммы DSCH, в которой зашифрованы инициалы «Д.Ш.» - Дмитрий Шостакович. Этим исполнением Воронежский академический симфонический оркестр открывает серию посвящений Шостаковичу: в 2021 году исполняется 115 лет со дня рождения композитора.

В пятницу в 19.00, в субботу в 18.00.