В Воронеже привлекли к ответственности 11 водителей за тонировку стекол

Воронежские полицейские подвели итоги профилактического рейда, прошедшего в областном центре 17 марта. Стражи порядка выявляли владельцев тонированных автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД 18 марта.

Всего за несколько часов инспекторы ДПС выявили 11машин, на которых коэффициент прозрачности стекол был меньше допустимых 70%. Если водители не могли устранить нарушение на месте, им выдавали письменное требование, в котором указывались сроки, за которые тонировку авто надо было привести к стандартам соответствия.

Двух нарушителей поймали повторно. Им ранее уже вручались предупреждения, но они требования так и не выполнили, поэтому на них составили административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).