Под Воронежем директора сельхозпредприятия оштрафовали за пятерых зараженных ковидом работников

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Грибановском районе директора сельхозпредприятия суд признал виновным в нарушении санитарных норм (ч. 2 ст. 6.3 КОАП) и оштрафовал за заражение ковидом пятерых сотрудников.

Заболевших выявили специалисты управления Роспотребнадзора при проведении проверки. Санврачи нашли ряд нарушений. В частности, на предприятии не было организовано проведение дезинфекции в административном здании, не проводилась влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, в санузлах не было кожных антисептиков.

Эти нарушения, по мнению Роспотребнадзора, могли привести к распространению новой коронавирусной инфекции.

Райсуд признал директора виновным и назначил ему наказание – административный штраф в размере 25 тысяч рублей.