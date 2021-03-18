Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Воронеж
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Воронеж
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество18 марта 2021 19:10

Самолеты из Воронежа в Сочи будут летать пять раз в неделю

Еще одна авиакомпания заявила о летних перелетах к Черному морю
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна авиакомпания заявила о летних перелетах из Воронежа в Сочи и обратно. Летом авиаперевозчик Utair добавит рейсов к побережью Черного моря. Таким образом воронежцы могут летать в Сочи пять раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Петра I.

Полетную программу Utair откроет 6 мая и продлится она до конца октября. Рейсы будут выполняться по четвергам и пятницам самолетами ATR-72. Цена билета начинается от 5 885 рублей.

Ранее аэропорт анонсировал рейсы из Воронежа в Крым. Они стартуют с 24 апреля. А также у жителей столицы Черноземья есть возможность отправиться самолетом до Краснодара и Минеральных вод.