Самолеты из Воронежа в Сочи будут летать пять раз в неделю

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна авиакомпания заявила о летних перелетах из Воронежа в Сочи и обратно. Летом авиаперевозчик Utair добавит рейсов к побережью Черного моря. Таким образом воронежцы могут летать в Сочи пять раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Петра I.

Полетную программу Utair откроет 6 мая и продлится она до конца октября. Рейсы будут выполняться по четвергам и пятницам самолетами ATR-72. Цена билета начинается от 5 885 рублей.

Ранее аэропорт анонсировал рейсы из Воронежа в Крым. Они стартуют с 24 апреля. А также у жителей столицы Черноземья есть возможность отправиться самолетом до Краснодара и Минеральных вод.