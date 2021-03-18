Трудинспекция уличила в нарушениях воронежский комбинат благоустройства

Воронежская гострудинспеция провела внеплановую проверку МБУ «Комбинат благоустройства Коминтерновского района». Ранее в ведомство обратился сотрудник этого предприятия. О результатах мероприятия инспекция сообщила 18 марта.

Так, было установлено, что работодатель допускал нарушения. В частности, сотрудники не обеспечивались в полном объеме средствами индивидуальной защиты. Кроме того, работника комбината допускали до работы без прохождения предварительного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

– Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц за нарушение трудового законодательства, – пояснили в трудинспекции.