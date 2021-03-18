Губернатор и главный следователь Воронежской области проведут совместный прием детей-сирот по вопросам обеспечения их жильем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и руководитель следственного управления Кирилл Левит проведут совместный личный прием детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которые стоят в очереди на бесплатное жилье. Об этом сообщили в СУ СК региона 18 марта.

Особое внимание уделят тем, кто не может получить квартиры на протяжении нескольких лет. Решение о совместной встрече было принято из-за актуальности проблемы.

Проведение мероприятия запланировано на апрель.

– Точная дата будет обозначена дополнительно с размещением информации о времени и месте проведения приема на официальном сайте ведомства, а также в средствах массовой информации и социальных сетях, – рассказали в следственном управлении.

Ранее региональный департамент опроверг информацию о махинациях с квартирами от государства для этой категории льготников и разъяснил, почему опубликованные в соцсетях документы о списке детей-сирот, подложные. Также чиновники объявили, что 22 марта будут заключены 113 контрактов на покупку квартир. Новое жилье льготники получат до 30 октября 2021 года.