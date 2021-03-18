Росприроднадзор выявил нарушения при выдаче разрешений воронежским охотникам на отстрел лис

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Стали известны результаты проверки департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, проведенной Центрально-Черноземным межрегиональным управление Росприроднадзора по жалобе воронежских охотников. Напомним, владельцы огнестрельного оружия просили проверить законность действий ведомства по выдаче разрешений на отстрел лис с целью регулирования их численности.

Как сообщили в Росприроднадзоре, в ходе проверки предположения охотников подтвердились. В частности, департамент нарушил порядок принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов, и выпустили приказ о выдаче разрешений позже 30 дней после анализа численности лис – спустя 9 месяцев.

- Фактически, принимая решение о проведении мероприятий по регулированию численности лисицы, департамент не располагал необходимыми данными, прямо указывающими на превышение показателей, - отметили в управлении Росприроднадзора. – Кроме того, при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов с целью регулирования численности лисицы, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области ограничил право равного доступа к получению услуги охотниками.

Иными словами, разрешения на отстрел лис получили только сотрудники охотинспекции, как и подозревали воронежцы. Причем один из счастливых обладателей разрешения оплатил пошлину за день до опубликования приказа на сайте департамента, а два других – получили документы еще до оплаты пошлины за оказание государственной услуги.

По итогам проверки управление выдало департаменту природных ресурсов предписание об устранении выявленных нарушений. Его исполнение находится на контроле Росприроднадзора.

«Комсомолка» отправила запрос и ждет комментариев от департамента по этой ситуации.