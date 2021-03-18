Воронежский «Буран» продлил контракт с еще одним нападающим

Данил Макаров. Фото: с сайта ХК «Буран»

В «Буране» продлили соглашение с еще одним форвардом – Данилом Макаровым. Об этом сообщили на сайте клуба. Макаров в прошедшем регулярном первенстве ВХЛ забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, ранее контракт продлил капитан команды, нападающий Андрей Демидов. До этого стало известно о том, что на заседании попечительского совета клуба решили убрать приставку и.о. у главного тренера Михаила Бирюкова. Видимо, после того, как появилась определенность с рулевым на следующий сезон, лидеры команды стали охотнее идти навстречу на переговорах о продлении контрактов.