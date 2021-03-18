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Спорт18 марта 2021 17:26

Полузащитник Олег Дмитриев продлил контракт с воронежским «Факелом»

В этом сезоне хавбек забил уже шесть мячей
Юрий КОЗЛОВ
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Олег Дмитриев проведет в "Факеле" по крайней мере еще один сезоню

Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» договорились с полузащитником Олегом Дмитриевым о продлении контракта. Хавбек уже подписал соответствующий документ. Срок нового контракта не разглашают.

Дмитриев выступает за «Факел» с сезона 2019-2020 годов. За это время он провел за нашу команду 50 официальных матчей. А в текущем сезоне Олег является вторым бомбардиром клуба после Андрея Разборова. Он забил шесть голов. Дмитриев, кроме того, очень уверенно исполняет пенальти. Совсем недавно гол, забитый им с 11-метрового команде «Чертаново», стал победным.

Ранее на встрече с болельщиками генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил о том, что на следующий сезон планирует сохранить 80 процентов нынешнего состава команды.