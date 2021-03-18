В Воронеже задержали рецидивиста, вырвавшего сумку у пенсионера

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В полицию с заявлением об ограблении обратился 61-летний житель Воронежа. Он рассказал, что возвращался домой по улице Богдана Хмельницкого. Неожиданно к нему подошел незнакомый мужчина, вырвал из рук сумку, в которой находилась большая сумма денег, и бросился бежать. Причиненный ущерб составил 25 тысяч рублей.

Как рассказали в региональном главке 18 марта, стражи порядка отсмотрели записи с видеокамер и установили личность и местонахождение грабителя. Им оказался ранее судимый за подобное преступление 41-летний воронежец. Оперативники задержали его в Железнодорожном районе и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый признался, что видел, как пожилой мужчина снял деньги в банкомате и положил в сумку. Он пошел за ним, чтобы затем отобрать их. Злоумышленник попал под уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.