Под Воронежем у водителя за 122 неоплаченных штрафа отобрали его Porsche Cayenne

Во время совместного с ГИБДД рейда судебных приставов в селе Новая Усмань удалось задержать злостного неплательщика. Остановленного водителя проверили по базе данных и выяснили, что он не заплатил 122 штрафа на сумму более 150 тысяч рублей – в основном, за превышение скорости. До этого попытки найти его машину Porsche Cayenne 2006 года выпуска и отобрать ее в счет уплаты долга были безуспешными.

Зато теперь иномарку отправили на штрафстоянку. Мужчина заявил, что был не в курсе долгов, поскольку бумаги приходили на адрес квартиры, которую он продал. Теперь у него есть пять дней на то, чтобы оплатить все штрафы. И еще около двух недель, пока машину будут оценивать (но в этом случае ему придется платить еще и пеню за каждый этап этой процедуры). Если деньги владелец иномарки за этот срок так и не перечислит, его иномарку отправят на продажу.