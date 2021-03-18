В райцентре Воронежской области хозяйка суши-бара была одновременно и официанткой, и уборщицей

Суши женщине разрешат продавать только после того, как она приведет свое заведение в соответствие с санитарными нормами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бутурлиновке по решению местного суда закрыли на 15 суток суши-бар Wassabi. В заведении обнаружили массу нарушений: на кухне не было бактерицидного оборудования, веники и метлы лежали в проходном коридоре, в производственном помещении хранились лекарства. Склады, где лежали продукты, не были оборудованы термометрами и гигрометрами. Во время проверки также не нашли дезинфицирующих моющих средств, а также шкафов для хранения одежды и обуви.

Женщина-индивидуальный предприниматель, которой принадлежит бар, сказала, что сейчас вынуждена в заведении работать одна. И просто далеко не все успевает делать. Теперь у нее будет больше двух недель, чтобы вплотную заняться устранением найденных нарушений.