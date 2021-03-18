В Воронежской области пока не будут отменять масочный режим

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

В Воронежской области пока не планируют отменять масочный режим. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в разговоре с журналистами сегодня, 18 марта.

По словам главы региона, для этого необходимо, чтобы такое разрешение дал региональный Роспотребнадзор. Но пока эпидемиологическая ситуация не позволяет говорить о снятии данного ограничения. А также, чтобы 60-70% жителей региона были привиты от коронавируса.

Что же касается ситуации в целом, то губернатор считает, что она нормализуется в мае.

Напомним, масочный режим в Воронежской области ввели с 12 мая 2020 года. Практически год нельзя посещать магазины, рынки, места скопления людей, а также ездить в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Это чревато административными штрафами. И если ряд ограничений уже сняли в регионе, то об отмене масок речи пока не идет.