В Воронеже в заброшенном карьере сделают автодром

Условия для тренировок мотоциклистов в карьере в Придонском обещают создать уже в апреле. Фото: Федерация автомобильного спорта Воронежской области ВКонтакте.

В микрорайоне Придонской Советского района в ближайшее время откроют новый автодром. Он появится в отработанном карьере. Об этом сообщили в региональной федерации автомобильного спорта.

На данный момент основные тренировки любителей быстрой езды проходят на автодроме на Острогожской 150/2. Что для города-миллионника крайне мало.

В карьере в Придонском идет работа по созданию трасс для мотоциклов, спортивных автомобилей и эндуро (дисциплина мотоспорта и велоспорта, которая предусматривает езду по бездорожью и на трассах с препятствиями). В апреле 2021 года планируют предоставить там место для тренировок мотоциклистов. А уже осенью текущего года для них на новом автодроме запланировано проведение официальных соревнований.