В Воронеж на гастроли приедет Стас Садальский

Стас Садальский часто приезжает в родной Воронеж Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 марта в родной город на гастроли приедет Стас Садальский. Известный актер сыграет землякам в комедии «Шашни».

Чего только не выдумывают умники, чтобы оправдать супружескую измену: кризис среднего возраста, духовный застой, творческая неудовлетворенность, поиск идеала и т.д. и т.п.

Но измена есть измена, и боль от нее нешуточная. Рассуждают на эту тему в основном мужчины, кризис среднего и старшего возраста приходит, как правило, именно к ним. А боль испытывают женщины. Героиня этой забавной истории нашла неординарный выход из этой ситуации. Настоящая женщина начинает битву и выигрывает в нелегкой борьбе за свое достоинство, семью и за свой душевный покой в зрелом возрасте. Но стоит ли победа затраченных усилий?

В комедии играют также Татьяна Орлова, Илья Бледный, Елена Синилова.

Спектакль покажут 23 марта в 19.00 в ВКЗ.