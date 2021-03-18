Под Воронежем полицейские у безработного мужчины нашли мешки с марихуаной

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

В Боброве полицейские получили ориентировку, что 56-летний местный житель хранит у себя дома большое количество наркотических веществ. Оперативники наведались к нему в гости на улицу Гагарина. Более двух килограммов марихуаны, расфасованных в полиэтиленовые пакеты, обнаружили стражи порядка на чердаке. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 18 марта.

Мужчина нигде не работал, зато слыл употребляющим наркотики. Изъятое вещество правоохранители направили на экспертизу. По результатам было установлено, что оно является марихуаной в крупном размере, общим весом 2,5 килограмма.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина рассказал, что собрал коноплю осенью прошлого года на пустыре. Затем высушил ее и изготовил наркотик.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».