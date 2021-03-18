Под Воронежем жители трех сел вынуждены пить опасную воду

Вода в селах Медвежье, Губарево и Землянска признана не соответствующей санитарным нормам. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Семилукского района проверили работу по водоснабжению местных населенных пунктов. И обнаружили немало нарушений закона.

Оказалось, что в воде, которой пользуются жители села Губарево, Медвежье и Землянск, превышено допустимое содержание химических веществ. По мнению работников прокуратуры, претензии нужно предъявлять к местным организациям. Дело в том, что они не разработали программу производственного контроля качества питьевой воды, добываемой из артезианских скважин.

При этом ООО «Землянский коммунальный центр», Нижневедугское сельское ПО «Водолей», ПК «Аква», ПК «Водопотребление» использовали скважины вообще незаконно. У них не было на это лицензии.

Прокурор района внес представления руководителям четырех потребительских кооперативов об устранении нарушений закона с требованием привлечь их виновников к ответственности.

В отношении директоров двух организаций возбуждены административные дела по ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» и по частям 1 и 2 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии». По первому предусмотрена ответственность в виде штрафа от двух до трех тысяч рублей. По второму наказание гораздо серьезнее. Директорам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.