В Воронеже выступят легенды ВИА 70-80х

Афиша концерта

13 апреля в Воронеже пройдет масштабное ретро-шоу. В программе «Мы из СССР» выступят экс-артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей 70-80-х годов «Ариэль», «Синяя птица», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал», «Белый орел», «Шестеро молодых». В Воронеж приедут Валерий Ярушин, Евгений Войнов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон.

На концерте прозвучат практически все хиты того времени: «Мой адрес - Советский Союз», «Люди встречаются...», «Лишь позавчера нас судьба свела», «Как прекрасен этот мир», «Как упоительны в России вечера», «Кто тебе сказал?», «Старая пластинка», «Прощай», «Ты мне не снишься», «В краю магнолий», «Там, где клен шумит», «Я иду тебе на встречу», «Так вот какая ты», «На острове Буяне», «Букет», «Спасательный круг», «Горько!», «Порушка-пораня».

Воронежцев ждет два с лишним часа ретро-шоу!

Концерт пройдет 13 апреля в ВКЗ, начало в 19.00.