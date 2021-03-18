В Воронежской области мужчина, потративший тысячу рублей с потерянной карты подростка, может сесть на шесть лет

Мужчина, используя банковскую карту подростка, накупил себе продуктов в местных кафе. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по поводу кражи с банковского счета старшеклассника. В преступлении обвиняют 40-летнего жителя Россоши.

По данным следствия, 21 февраля этот мужчина нашел в Россоши на улице банковскую карту. А потом несколько раз оплатил с нее покупку продуктов в местных кафе. В общей сложности он потратил более тысячи рублей.

Оперативники, получившие заявление от кражи от старшеклассника, вскоре «вычислили», кто тратил деньги с карты. Ее у 40-летнего мужчины отобрали. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража денежных средств с банковского счета». 40-летнему россошанцу грозит до шести лет лишения свободы.