Воронежского терапевта внесли в коронавирусный список памяти

«Список памяти» погибших от коронавируса медиков пополнился фамилией еще одного воронежского врача. В скорбный файл внесли имя 64-летней Надежды Черных - она работала терапевтом в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

Облздрав пока не подтвердил, что заражение медработника произошло при исполнении своих обязанностей. Мы направили запрос в пресс-службу регионального департамента здравоохранения. По каждому факту проводят эпидрасследование. Напомним, если подтвердится, что медик заразилась, исполняя свой профессиональный долг, государство выплатит ее родственникам денежную компенсацию в 2,7 миллиона рублей.

Напомним, сейчас в коронавирусном «Списке памяти» (неофициальный файл, данные в который вносят родственники скончавшихся врачей) упомянуто более 20 воронежских медработников. Только в марте он пополнился фамилиями еще 4 человек - 46-летней Нелли Шемелиной, 54-летнего Аркадия Шкварука, 72-летней Зои Сурковой, а также 55-летнего Олега Ездакова.