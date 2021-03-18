Победителя конкурса на лучший проект фасада Воронежского театра оперы и балета определят 23 марта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 марта экспертный совет конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров здания Воронежского театра оперы и балета, объявленного в конце декабря 2020 года, определил финалистов. Всего на конкурс представили девять проектов, из них выбрали пять лидеров, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области.

На очной защите свои проекты представят: 1. Михаил Степучев и Ирина Сидорова (Воронеж), 2. Дмитрий Каменский, Владимир Баранов, Карина Зимина и Ольга Кулиш (Санкт-Петербург), 3. Александр, Алла и Сергей Забнины (Воронеж), 4. Сергей Куцевалов (Москва), Михаил Степучев и Денис Маркин (Воронеж), 5. Творческий коллектив Купер&elforma (Москва).

Итоги конкурса подведут 23 марта. Напомним, победитель и финалисты, занявшие 2 и 3 места, получат премии.