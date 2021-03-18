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Происшествия18 марта 2021 14:35

За сутки воронежцы перевели мошенникам более 1,5 млн рублей

Аферисты удаленно обманули 10 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Доверчивые воронежцы продолжают попадаться на традиционные уловки мошенников. За 17 марта дистанционные аферисты объегорили 10 жителей региона, на общую сумму более полутора миллионов рублей.

61-летняя жительница Воронежа попалась на старую схему мошенников «звонок из службы безопасности банка». Мужчина уверил пожилую женщину, что существует угроза списания или снятия денег с ее счета, а чтобы обезопасить сбережения от несанкционированного доступа, нужно перевести деньги на безопасную банковскую ячейку. Введенная в заблуждение дама сходила в банк, сняла 370 тысяч рублей и перевела их по указанным реквизитам. После этого сотрудники банка звонить перестали, а номер, с которого звонили, оказался отключен.

Когда идете снимать деньги по звонку «службы безопасности» - расскажите о нем сотруднику в банке, он предостережет вас от сомнительных действий.

КриминалБорьба с мошенничеством в Воронежской области