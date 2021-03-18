За сутки воронежцы перевели мошенникам более 1,5 млн рублей

Доверчивые воронежцы продолжают попадаться на традиционные уловки мошенников. За 17 марта дистанционные аферисты объегорили 10 жителей региона, на общую сумму более полутора миллионов рублей.

61-летняя жительница Воронежа попалась на старую схему мошенников «звонок из службы безопасности банка». Мужчина уверил пожилую женщину, что существует угроза списания или снятия денег с ее счета, а чтобы обезопасить сбережения от несанкционированного доступа, нужно перевести деньги на безопасную банковскую ячейку. Введенная в заблуждение дама сходила в банк, сняла 370 тысяч рублей и перевела их по указанным реквизитам. После этого сотрудники банка звонить перестали, а номер, с которого звонили, оказался отключен.

Когда идете снимать деньги по звонку «службы безопасности» - расскажите о нем сотруднику в банке, он предостережет вас от сомнительных действий.