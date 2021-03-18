В Воронежской области рецидивист зарезал женщину ради 10 рублей

Фото – СУ СКР по Воронежской области

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 39-летний житель Лискинского района. Мужчина обвиняется в зверском убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) прохожей, которая отказалась дать ему 10 рублей.

Как рассказали в региональном СУ СКе 18 марта, трагедия произошла в прошлом году 12 сентября возле одного из домов на улице Линейной в Лисках. Несмотря на раннее утро, мужчина был изрядно выпивши. По всей видимости, ему не хватало денег, чтобы «догнаться», и он потребовал у прохожей 58-летней женщины 10 рублей. Она ему отказала. Тогда он выхватил нож и нанес ей несколько ударов в шею и руки. Смерть наступила мгновенно. Экспертиза показала, что злодей перерезал сонную артерию.

Через некоторое время мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится в СИЗО.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщил и. о. руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального управления СК России Юрий Йовдий.