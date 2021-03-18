В Воронежской области коммунальное предприятие задолжало 2 млн рублей зарплаты

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Прокуратура Грибановского района выявила факт нарушения трудового законодательства коммунальной конторой. Муниципальное предприятие не выплачивало заработную плату 64 работникам с декабря 2020 года по февраль 2021 года.

- Общая сумма задолженности составила 2 млн рублей. Кроме того, дирекция не предоставляло сведения о наличии задолженности в органы государственной статистики. В связи с чем возбуждено два административных дела. Прокуратура района потребовала от руководства предприятия устранить нарушения закона и принять меры к незамедлительному погашению задолженности по выплате зарплаты. Материалы прокурорской проверки направили следователям для проведения проверки на предмет наличия признаков преступления, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Задержка зарплаты в Грибановском районе не редкость. В январе 2021 года благодаря вмешательству прокуратуры более 60 работникам района выплатили долги по зарплате – в общей сложности в размере 3,3 млн рублей.