В Воронежской области водитель «Лады» сбил насмерть женщину

Помощь врачей не понадобилась, сбитая женщина умерла на месте ДТП. Фото: из архива «КП»

В среду, 17 марта, в 19.15 на пятом километре трассы «Дон» в Павловском районе 72-летний водитель «Лады-Гранты», житель села Лосево, ехавший со стороны села Пески, сбил женщину, шедшую по дороге. Она получила тяжелые травмы и умерла. Полицейские выясняют, почему водитель не смог затормозить или объехать пешехода.

Напомним, в Воронеже 15 марта в 6.45 автобус «Волгабус», ехавший по улице Краснознаменной, сбил 39-летнюю женщину, переходившую дорогу на красный свет. Ее отвезли в больницу.