Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Воронеж
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Воронеж
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды18 марта 2021 13:10

В Воронежской области появятся железнодорожные туристические маршруты

На поезде можно будет посмотреть достопримечательности вдоль реки Дон
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий

Река Дон

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Совсем скоро достопримечательности Воронежской области можно будет посмотреть в ходе специальных ж/д путешествий. С октября 2021 года в регионе планируют запустить два туристских направления на комфортабельных поездах по донским просторам - в рамках проектов «Живая земля Придонья» и «Донэкопарк», сообщили в правительстве региона. Соглашение подписали на Международной туристической выставке Mitt-2021.

Маршруты, которые охватят самые интересные места вдоль реки Дон, включат несколько тематических программ - культурно-образовательных, посвященных экологическому просвещению и оздоровительному туризму.

Культура