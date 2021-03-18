В Воронежской области резко выросла заболеваемость пневмонией

В феврале, по данным санитарных врачей, в регионе отмечался рост инфекционной заболеваемости на 2,2%. За месяц зарегистрировали 54872 случая болезней.

Больше всего на фоне эпидемии коронавируса выросло количество внебольничных пневмоний. В сравнении с февралем 2020 года их стало больше на 61,1%.

Зарегистрировано 40282 случая заболевания ОРВИ, что на 18,1% ниже аналогичного периода 2020 года. Чаще всего (53,3%) болеют люди старше 15 лет.

В тоже время заболеваемость сальмонеллезом снизилась на 33,3%, ОКИ установленной этиологии – на 28,6%, ОКИ неустановленной этиологии – на 29,3%, острым вирусным гепатитом А – на 50%, ветряной оспой – на 68,2%.

В единичных случаях зарегистрированы случаи цитомегаловирусной инфекции, аскаридоза, болезни Лайма и коклюша.