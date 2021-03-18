В Воронеже будут судить мотоциклиста, покалечившего подростка и бросившего его на дороге

В суд передают уголовное дело 24-летнего воронежца, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП.

Авария произошла в июне 2020 года в ночное время. Мотоциклист на «Хонде CBR1000RR», следовавший со скоростью примерно 60 км/ч в сторону Московского проспекта, на бульваре Победы выехал на перекресток на красный сигнал светофора и на регулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнего юношу, который переходил дорогу. После аварии мотоциклист скрылся с места ДТП, не оказав помощи раненому.

Подросток получил тяжелые травмы, перенес несколько операций. Виновник аварии впоследствии частично возместил семье пострадавшего затраты на лечение.

Дело передали в Коминтерновский суд, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.