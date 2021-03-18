За неделю из-за гололеда покалечились 736 жителей Воронежской области

Фото Анны Гребенкиной Фото: из архива «КП»

Весенняя погода коварна резкими сменами оттепелей и морозов, в результате которых тротуары покрываются льдом и становятся скользкими. По данным департамента здравоохранения Воронежской области, за период с 11 по 17 марта в травмпункты обратились 2993 жителя региона, 2096 из них – воронежцы. Среди пострадавших было 736 человек, которые покалечились из-за гололеда.

К счастью, большинству из них после оказания медпомощи разрешили отправиться домой. Но 60 пациентов все-таки оказались в больничной палате.

Кроме того, за минувшую неделю врачи зарегистрировали один случай переохлаждения.