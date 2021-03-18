Отец отсудил у воронежского водителя 450 тысяч за насмерть сбитого 11-летнего сына

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Бутурлиновский районный суд частично удовлетворил иск 42-летнего местного жителя к водителю, насмерть сбившему его 11-летнего сына. Ответчик из Таловского района выплатит ему 450 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Изначально истец просил сумму в 1 млн рублей. В своем заявлении он указал, что водитель причинил ему тяжелые нравственные страдания, но добровольно вину так и не загладил.

ЧП случилось в сентябре 2020 года на автодороге в селе Озерки Бутурлиновского района. По данным полиции, мужчина на «девятке», сбил насмерть мальчика, который перебегал дорогу рядом с «зеброй». Ребенок выскочил из-за автомобиля, ехавшего навстречу «Ладе». Уголовное дело не возбудили. Как поясняли в полиции, проведенные экспертизы показали, что водитель технически не мог предотвратить трагедию. Поэтому отец решил искать справедливости в гражданском процессе.