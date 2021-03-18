На границе Воронежской и Луганской областей поймали украинца с приборами ночного видения

Год в колонии общего режима проведет житель Украины за контрабанду военной техники в Воронежскую область. Украинца поймали в начале октября 2020-го года. Сотрудники ФСБ и пограничники задержали 33-летнего мужчину за нарушение границы в Кантемировском районе – украинец пересек ее на направлении села Никольское Луганской области к селу Колещатовка Воронежской.

- В ходе досмотра нарушителя у него обнаружили и изъяли два прибора ночного видения, являющихся изделиями военной техники. 15 марта Кантемировский райсуд за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАэЗС военной техники назначил мужчине наказание в виде одного года исправительной колонии общего режима, - сообщили в УФСБ России по Воронежской области.