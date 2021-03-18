Воронежский «Буран» продлил контракт с капитаном

Андрей Демидов. Фото: с сайта ХК «Буран»

Контракт с «Бураном» продлил капитан команды Андрей Демидов. Форвард в прошедшем регулярном первенстве ВХЛ провел за «ураганных» 46 матчей, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

Андрей Демидов – спортсмен весьма опытный. Всего в ВХЛ он провел 451 матч и набрал в них 246 очков (111 голов + 135 результативных передач). В новом сезоне он снова будет «дядькой» для немало числа молодых игроков.

Напомним, на днях состоялось заседание попечительского совета клуба, на котором приняли решение сделать Михаила Бирюкова главным тренером команды уже без приставки и.о. После этого наставник «Бурана» анонсировал кадровые изменения в тренерском штабе.