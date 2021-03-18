Чиновники пытались взыскать с воронежца, бросившего сына, 400 тыс пенсии, выплаченной ребенку

Калачеевский райсуд отказал Управлению пенсионного фонда РФ в Магнитогорске Челябинской области во взыскании с 48-летнего воронежца 400 000 рублей федеральной соцвыплаты.

Деньги в качестве социальной пенсии по случаю потери кормильца перечисляли малолетнему сыну мужчины с 2005 года, когда решением Ленинского райсуда Магнитогорска родителя признали безвестно отсутствующим.

Однако в 2020 году стало известно, что 48-летний мужчина живет в Калачеевском районе Воронежской области. В связи с этим решение суда от 2005 года о признании его безвестно отсутствующим было отменено. И 400 000 рублей магнитогорское отделение пенсионного фонда посчитало убытками и потребовало мужчину средства возместить.

Однако Калачеевский райсуд пришел к выводу, что социальная пенсия была назначена и выплачивалась несовершеннолетнему на законном основании.

- Назначение и выплата такой пенсии не зависят от неисполнения ответчиком обязанности по содержанию несовершеннолетнего ребенка и не связаны с уклонением ответчика от таких обязанностей. Основаниями для назначения пенсии по случаю потери кормильца являются решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим и обращение гражданина с заявлением о назначении указанной пенсии. 48-летний мужчина этих денежных средств не получал, доказательств наличия его вины в причинении истцу имущественного ущерба не имеется. Действующим законодательством не предусмотрена обязанность лица, ранее признанного безвестно отсутствующим, компенсировать выплаченную за период его отсутствия пенсию. Пенсия по потере кормильца назначена истцом сыну ответчика не в связи с умышленным уклонением его отца от выполнения своих родительских обязанностей, а в связи с признанием ответчика безвестно отсутствующим. Мужчина этими средствами не обогащался, - отметили в суде.