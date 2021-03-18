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Спорт18 марта 2021 11:53

В плей-офф НМХЛ «Бобров» разгромил «Россошь»

И вышел вперед в серии – 2:1. Фарм-клубу воронежского «Бурана» вечером 18 марта надо обязательно выигрывать, чтобы продолжить борьбу
Юрий КОЗЛОВ
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В третьем матче серии плей-офф хоккеисты "Боброва" были явно сильнее россошанцев.

Фото: ХК "Бобров" НМХЛ, ВКонтакте.

В третьем матче 1/8 финала Кубка Регионов Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Россошь» на своей площадке была разгромлена ХК «Бобров». Шайбы Дмитрия Паневина, Максима Крысанова, Николая Стигниенко и Кирилла Пукело обеспечили разгромный счет – 4:0.

Игроки «Боброва» вышли в серии вперед – 2:1. А так как она проводится до трех побед, 18 марта «Россоши» кровь из носу нужно выигрывать. Матч начнется в 18.00.

Напомним, в первых двух матчах, состоявшихся в Боброве, у соперников по одной победе. Сначала «Россошь» выиграла – 1:0, а затем хозяева взяли реванш – 2:0.