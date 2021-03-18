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Общество18 марта 2021 11:29

Сергей Лукин: Сфера образования нуждается в системной модернизации

Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в «Открытом диалоге» с вице-премьером Татьяной Голиковой, состоявшемся в Совете Федерации 16 марта
Источник:kp.ru

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Темой обсуждения стала разработка Правительством РФ стратегии развития системы образования в нашей стране.

- В Указе Президента «О национальных целях развития России до 2030 года» определены основные направления, в соответствии с которыми главным приоритетом развития нашего государства является сохранение и раскрытие потенциала населения. Важную роль в достижении запланированного результата должна сыграть сфера образования, в связи с чем особую значимость приобретает необходимость ее системной модернизации, - отметил в своем комментарии Сергей Лукин.

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