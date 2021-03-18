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Происшествия18 марта 2021 11:00

В Воронеже директор техникума может сесть на 10 лет за махинацию на 698 тысяч

По данным следствия, он прикарманил деньги, выделенные на обучение пенсионеров
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские раскрыли аферу 37-летнего директора одного из воронежских техникумов.

По данным следствия, в 2019 году руководитель техникума по федеральной программе набрал несколько групп пенсионеров – всего 60 человек. Их обещали обучить специальностям «Кондитерское дело» и «Хлебопечение». Общая стоимость курсов составила 2 млн 251 тысяча рублей.

Однако, как выяснили полицейские, девять пенсионеров, числящихся на курсах, на самом деле там не были. И даже ничего о них не знали. Получается, что директор прикарманил 698 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Директору грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Криминал