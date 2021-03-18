В Воронеже и области ищут пропавшего 16-летнего подростка со шрамом на руке

фото «Регион 36»

В Воронежской области родители и добровольцы разыскивают Сергея Унгарова. 16-летний подросток из поселка Веревкин 2-й Таловского района не выходит на связь с близкими с 17 марта.

Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» просят неравнодушных воронежцев, кто что-то слышал или видел Сергея, сообщить в центр, службу спасения или полицию.

Сергей среднего телосложения, его рост 170 см, у него темно-синие глаза, русые волосы, шрам на правой руке. В день исчезновения парень был одет в синюю куртку, черные джинсы, черные кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.

Звоните по телефонам 89953331313 или 112.