Воронежская филармония отменила концерт ансамбля "Балалайка"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская филармония сообщила об отмене одного из репертуарных концертов. 18 марта не состоится выступление ансамбля «Балалайка», запланированное в 19.00.

- С огромным сожалением сообщаем, что концерт "Русские узоры" отменяется по причине болезни одного из музыкантов, - отметили в филармонии. - Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание.

19 и 20 марта воронежцев ждет выступление Сергея Каспрова с Воронежским академическим симфоническим оркестром. Прозвучит фантазия «Скиталец» Шуберта-Листа и Симфония №10 Шостаковича, дирижирует Игорь Вербицкий.