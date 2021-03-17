В воронежских лесах началась расчистка горельников прошлого года

Руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин сообщил, что работы начаты на лесных участках, где сошел снежный покров Фото: с сайта управления лесного хозяйства Воронежской области.

В Воронежской области, а если говорить точнее в Павловском и Давыдовском лесничествах, началась расчистка горельников прошлого года. Бригады Воронежского лесопожарного центра вырубают сгоревшие деревья, складируют и сжигают.

В ходе инструментальных обследований будет определена степень повреждения на всей территории, где прошел огонь - это 1684 гектара. По их результатам определят площадь погибших насаждений, в которых назначат сплошные санитарные рубки с последующей посадкой лесных культур. В остальных насаждениях, частично поврежденных огнем, проведут выборочные санитарные рубки и другие необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия.

Руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин сообщил, что работы начаты на лесных участках, где сошел снежный покров. Сжигание порубочных остатков пройдет до начала пожароопасного периода.