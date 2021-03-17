В Воронеже может появиться выставка ретро-автобусов под открытым небом

Воронежский активист Виталий Иванищев в своем Telegram-канале 17 марта опубликовал официальный ответ городского управления транспорта на предложение общественного движения «Город и транспорт» сделать памятник из автобуса «ЛиАЗ-5256».

В будущем эта машина может стать частью выставки ретро-техники на территории городского автобусного парка № 5. Представители городской администрации возражать не стали.

- И.о. генерального директора Михаил Шацких планирует переставить все автобусы-памятники с клумбы у входа в «ПАТП-5» на площадку у заправки на территории предприятия. Там намного больше места, подход к ретро-технике станет удобнее. Также, памятникам проведут косметический ремонт. Летом мы планируем организовать экскурсию на транспортное предприятие, покажем ретро-технику, расскажем о том как устроена работа «ПАТП», - написал Виталий Иванищев

Ранее активист общественного движения «Город и транспорт» предложил установить в Воронеже новый памятник трамваю или даже модернизировать реальный вагон под киоск по продаже газет или кофе.